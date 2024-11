Un giocatore della Lazio candidato al Player Of The Month di ottobre della Serie A

Come ha detto Baroni con il Monza, partita in programma domenica 10 novembre alle 18.00, si concluderà un ciclo di 7 partite in 21 giorni. Nel mese di ottobre la Lazio ha perso solo una partita (contro la Juve 1-0), risultato che è valso a Baroni il premio di Coach Of The Month del mese di ottobre della Serie A, premiato nel pre-partita della gara contro il Cagliari di lunedì. I biancocelesti a suon di prestazioni e vittorie si sono rivelate una delle sorprese più piacevoli di questo inizio di stagione mettendo in luce moltissimi giocatori che si sono esaltati grazie al lavoro sul campo di Mister Baroni, infatti uno dei giocatori nella rosa biancoceleste è stato inserito nella lista di questo mese per divenire il possibile vincitore del Giocatore del Mese di ottobre della Serie A ENILIVE.

Nella pagina successiva il giocatore della Lazio candidato al Player Of The Month