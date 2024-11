Lazio, si ferma Castrovilli per infortunio: IL COMUNICATO del club

In un momento positivo per la Lazio arriva una brutta notizia per mister Baroni: il tecnico dovrà fare a meno di un centrocampista per diverse settimane.

Lazio, si ferma Castrovilli: le condizioni

Il centrocampista in questione è Gaetano Castrovilli: l’ex Fiorentina era reduce da un infortunio al crociato e questa volta è costretto a restare fermo per un problema al menisco. Starà fuori per poco più di un mese e, nei prossimi giorni, verrà sottoposto ad un intervento. La Lazio ha fatto un comunicato sulle sue condizioni

