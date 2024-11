Lazio-Cagliari | Nicola nel pre: "Sappiamo chi incontriamo. Ripongo grande fiducia nei miei giocatori "

Le dichiarazioni di Davide Nicola in vista di Lazio-Cagliari, gara valevole per l'undicesima giornata di campionato ENILIVE 2024/25. La squadra di Baroni ospiterà i rossoblù all'Olimpico di Roma, in cui i giocatori scenderanno in campo alle 20:45. Il Cagliari è in cerca della terza vittoria in campionato dopo alcune dure sconfitte che hanno portato i rossoblù al sedicesimo posto in classifica con 9 lunghezze, con un solo punto di distanza dalla zona a rischio retrocessione.

Nicola ai microfoni di Sky

Non si tratta di rialzare la testa, non abbiamo gli obiettivi della Lazio, abbiamo i nostri. Sappiamo chi incontriamo sappiamo il loro stato di forma. Per essere competitivi dobbiamo fare due fasi di gioco, quella di non possesso e in quella di possesso per trovare i giusti tempi.

Le parole del tecnico del Cagliari ai microfoni di Dazn

Intanto non c'è da darsi una spiegazione sulla mancata continuità del Cagliari, il Cagliari sta trovando tanti avversari qualitativi, questo campionato è molto qualitativo e il Cagliari ha obiettivi ben precisi. Non tutte le squadre hanno i nostri stessi obiettivi, ma noi vogliamo cercare di essere competiti contro chiunque per raggiungere il nostro obiettivo. Quello che conta è persistere e perseverare che noi possiamo dire la nostra. Il mio ottimismo versa sempre sul lato del lavoro, a forza di lavorare nel lungo periodo puoi acquisire ciò che ti serve. Ripongo grande fiducia nei miei giocatori, perché non c'è un giorno in cui non me lo dimostrano.