Lazio-Cagliari | Baroni nel pre: "Questo entusiasmo non va frenato. Alla squadra dico che voglio..."

Manca ormai pochissimo al fischio d'inizio di Lazio-Cagliari, gara valida per l'11° giornata di Serie A Enilive. Il tecnico biancoceleste vince e convince, infatti nella serata di oggi è stato premiato dalla Lega Serie A come Coach of the Month del mese di ottobre grazie all'ottimo lavoro che sta svolgendo alla guida della squadra capitolina. Intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita, ecco le parole di mister Marco Baroni:

Cosa l'ha portata a vincere il premio di miglior allenatore di ottobre?

L'ho ritirato io ma è il premio della squadra, dello staff e del lavoro. Dobbiamo guardare adesso alla partita, una partita complicata che la squadra dovrà affrontare con grandissima lucidità e attenzione di tutti i 100 minuti che giocheremo.

Come si rimane con i piedi per terra?

L'entusiasmo non va frenato, ma alimentato con le prestazioni, con la voglia e la continuità, ma principalmente con la prestazione. La dedizione, il sacrificio e l'umiltà di mettersi in gioco ogni gara, di metterci prima a noi la sfida.

Il segreto della squadra è che tutti si sentono protagonisti?

Non voglio personalismi, si gioca di squadra. Deve venire fuori il collettivo, nel collettivo ci sono opportunità per tutti e quindi anche l'opportunità di andare in gol a condizione che ognuno giochi per il compagno e tutti giochino per la squadra.

