Fiorentina-Lazio, Immobile si avvicina ad un nuovo traguardo: e contro i viola...

Dopo il successo di pochi giorni fa ottenuto contro il Torino, la squadra di Sarri è a caccia di un altro importante risultato sul capo della Fiorentina, che invece vogliono riscattarsi dopo il pareggio in trasferta contro l'Empoli. Un incontro quello di oggi alle 20:45, cruciale per entrambe, che si giocano tanto viste le ravvicinate posizioni di classifica. Il risultato infatti, peserà molto in ottica posizionamento per l'Europa, obbiettivo sia di Lazio che di Fiorentina.

I biancocelesti, per portare a casa la sfida, non possono che non fare affidamento sul proprio bomber, Ciro Immobile. L'attaccante, dopo un un avvio di stagione piuttosto deludente, sembra in ripresa. Contro il Cagliari ha raggiunto quota 200 gol in Serie A, un obbiettivo da tanto cercato e alla fine agguantato. Stasera, contro la Fiorentina, Immobile potrebbe tagliare un nuovo traguardo. Il bomber biancoceleste infatti è vicino al traguardo delle 250 partecipazioni attive in Serie A TIM (249 al momento, di cui 200 gol segnati e 49 assist forniti); inoltre, ha preso parte a sei reti (quattro gol, due assist) nelle ultime cinque presenze sul campo della Fiorentina in Serie A TIM, andando a segno in ciascuna delle ultime due trasferte della Lazio contro i viola in campionato. Contro la Fiorentina dunque, non si può dire che l'attaccante della Lazio non sia pericoloso. Chissà se anche questa sera il suo apporto risulterà decisivo per le sorti del match…