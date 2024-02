Fiorentina-Lazio, il bilancio di Sarri contro Italiano e i viola

Questa sera alle 20.45 Fiorentina e Lazio si affronteranno al Franchi in un match importante nella corsa all'Europa: al momento i biancocelesti sono avanti di due lunghezze rispetto ai toscani, con il pareggio dell'Atalanta che sulla carta rappresenta una buona opportunità per Immobile e compagni di riavvicinare la zona Champions League.

Quello di questa sera sarà il sesto confronto tra Vincenzo Italiano e Maurizio Sarri, arrivati entrambi sulle rispettive panchine nella stagione 2021-2022. I cinque precedenti tra i due sono arrivati proprio nelle sfide tra Lazio e Fiorentina, con i biancocelesti che hanno portato a casa quattro vittorie e un pareggio nei precedenti incontri. Nella stagione 2021-2022 un gol di Pedro decise la sfida dell'Olimpico, mentre la gara di ritorno vide la Lazio passare al Franchi con il punteggio di 0-3: decisive in questo episodio le reti di Milinkovic-Savic, Immobile e l'autogol di Biraghi, tutte arrivate nel corso della ripresa.

Lo scorso anno i biancocelesti vinsero ancora a Firenze, questa volta rifilando un poker alla squadra di Italiano: nel primo tempo le reti di Vecino e Zaccagni regalarono ai biancocelesti il doppio vantaggio nei primi venticinque minuti di gioco, con il secondo tempo che vide Luis Alberto e Immobile chiudere definitivamente la gara. L'unico pareggio dei cinque precedenti arrivò proprio nella gara di ritorno, con Nico Gonzalez che rispose all'iniziale vantaggio firmato da Casale nei primi dieci minuti di gioco.

Quest'anno è stato invece Ciro Immobile a firmare il gol decisivo in pieno recupero, trasformando dagli undici metri il calcio di rigore provocato da un fallo di mano di Milenkovic.

Il bilancio complessivo di Maurizio Sarri contro i viola recita otto vittorie, sei pareggi e due sconfitte, chiaramente conteggiando anche le esperienze con Empoli, Napoli e Juventus. Se sulla panchina dell'Empoli ottenne un pareggio e una sconfitta, alla guida dei partenopei il tecnico raccolse tre vittorie, tre pareggi e una sconfitta: da ricordare il successo ai quarti di finale di Coppa Italia nella stagione 2016-2017, e l'incredibile sconfitta maturata al Franchi per 3-0 che tagliò le gambe al Napoli nella corsa scudetto con la Juventus di Massimiliano Allegri. Nella sua unica stagione alla guida della Juventus, la gara d'andata terminò 0-0, mentre il ritorno fu vinto nettamente dai bianconeri per 3-0.

Con una Lazio in emergenza difensiva e con altre defezioni in mezzo al campo, bisognerà contare anche sul ruolino di marcia offerto in questi anni dalle squadre di Sarri, determinato a risalire la china in una classifica che vede ancora tutto aperto in ottica Champions League, considerando anche la concreta possibilità di un quinto posto valido per giocare la massima competizione europea.