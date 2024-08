CdS | Lazio, Dia già in campo: Folorunsho aspetta

Boulaye Dia ha completato le visite mediche, firmato un contratto fino al 2028 e partecipato al primo allenamento a Formello con la Lazio. L'operazione è stata ufficializzata ieri sera: Dia arriva in prestito biennale con obbligo di riscatto, a determinate condizioni, per un totale di 11 milioni di euro. Fabio Ruggeri, difensore centrale classe 2004, sarà ceduto in prestito alla Salernitana, mentre Diego Gonzalez, inizialmente considerato, rimane a disposizione di Martusciello. La Lazio ha accelerato per inserire Dia nella lista da consegnare oggi alla Lega di Serie A, in modo da poterlo convocare per la partita di domani contro il Venezia. Dia prenderà il posto di Gila, fuori per un infortunio muscolare, nella lista “over 22”, che può essere modificata durante il mercato prima di ogni giornata. Tuttavia, dal 31 agosto, con la chiusura del mercato, la lista diventerà definitiva fino a gennaio, e Baroni dovrà fare una scelta difficile se non ci saranno altre cessioni.

Esuberi e conferme

Tra i possibili tagli c'è Hysaj, con contratto in scadenza nel 2025 e un ingaggio di 2,8 milioni di euro, anche se non ci sono offerte concrete per lui. Nuno Tavares e l’infortunio di Gila potrebbero temporaneamente salvare la sua posizione. Matias Vecino è un altro giocatore di cui si è parlato, ma Baroni lo considera fondamentale, e il suo agente esclude movimenti prima della fine del mercato. Pedro, che ha appena rinnovato automaticamente, potrebbe vedere ridotti i suoi spazi con l’arrivo di nuovi esterni come Noslin e l'eventuale acquisto di Folorunsho.

Folorunsho aspetta la Lazio

Il mercato della Lazio non è ancora chiuso, e Lotito punta a portare a termine l'acquisto di Folorunsho, che non influenzerebbe le liste. Per la fase a gironi dell'Europa League, Baroni dovrà escludere due giocatori. In uscita, Mandas potrebbe partire solo se il Wolverhampton arrivasse a offrire 20 milioni di euro. Isaksen ha attirato qualche interesse dal Nord Europa, e il Girona, dopo aver rinunciato a Castellanos, ha preso Miovski dall'Aberdeen. Baroni spinge per un nuovo centrocampista, ma solo una cessione di Cataldi o Vecino potrebbe riaprire le trattative.