Un obiettivo della Lazio finisce nel mirino del Bologna

Questa fine di maggio è caratterizzata da un calciomercato particolare. A tenere banco infatti è un incredibile valzer delle panchine. Tanti i colpi di scena che si stanno rendendo protagonisti quest'anno. Da sicuri partenti che restano saldi alla propria panchina come Antonio Conte o Marco Baroni, ad altri che hanno fatto invece il percorso inverso, come Raffaele Palladino. Tutto è ancora da definire e scrivere ma c'è chi già sta pensando al calciomercato legato ai giocatori e che può ritenersi fortunato dall'esser uscito dalla spirale di allenatore da cercare o confermare.

In casa Lazio la situazione allenatore tiene ancora banco. Il nome di Maurizio Sarri sembra esser vicino ma trattativa ancora non chiusa per riportare il mister al quartier generale di Formello. Nel frattempo chi ha già chiuso il tema allenatore pensa ai tasselli da acquistare e vendere in mezzo al campo. La prima società che inizia a muoversi è il Bologna con il direttore sportivo Sartori.

Il Bologna su un obiettivo della Lazio

Vincenzo Italiano ha legato il suo nome al Bologna. Nelle ultime ore tante le voci che parlavano di un interesse di altri club, anche big, per l'allenatore che ha conquistato la coppa Italia con i rossoblu. Il finale è stato assolutamente romantico, Vincenzo Italiano ha firmato un prolungamento di contratto con il Bologna, per la gioia dei tifosi e della società. Di conseguenza la società ha iniziato a muoversi sul calciomercato, puntellando la rosa e quelli che potrebbero essere gli interventi opportuni ad un miglioramento. Il direttore sportivo Sartoni, come riporta Il Resto del Carlino, vuole portare alla corte di Vincenzo Italiano un centrocampista poliedrico che pochi mesi fa, a gennaio, è stato vicino alla Lazio di Baroni. Parliamo di Jacopo Fazzini. Un interessamento che sembrerebbe concreto ma che non ha visto entrare ancora in scena una vera e propria trattativa.

Lazio e un calciomercato da definire

La società biancoceleste ha una priorità nel calciomercato: scegliere il nome del nuovo allenatore. Sembra esser vicino il ritorno di Maurizio Sarri. L'incontro c'è stato e i contatti nelle ultime 48 ore si intensificati con una certa continuità. Di conseguenza il calciomercato dei capitolini prenderà forma solo dopo l'arrivo del nuovo allenatore.