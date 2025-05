Baroni-Lazio: divorzio stabilito, lo aspetta il nuovo club

La Lazio ha perso Marco Baroni e l'allenatore ha perso la panchina della Lazio. Un divorzio reciproco, consensuale. Sembra che entrambi le parti non vedevamo l'ora di dirsi addio nonostante il tanto amore condiviso per circa 11 mesi.

Da giorni è definito l'addio, da stabilire solo quando. A comunicarlo poco fa, tramite i suoi canali social, è Alfredo Pedullà. L'esperto di calciomercato è entrato nel dettaglio per quello che sarà il giorno in cui Marco Baroni e Claudio Lotito si incontreranno per mettere fine al loro rapporto lavorativo.

Maggiori dettagli su Baroni

Inizialmente sembrava oggi il giorno in cui si doveva tenere l'incontro a tre: Baroni-Lotito-Fabiani. Documenti da firmare e un addio da mettere nero su bianco. In giornata la notizia invece che tutto sarebbe stato da rimandare alla prossima settimana. Poco fa ci ha pensato Alfredo Pedullà a svelare maggiori dettagli. La società Lazio e l'allenatore Marco Baroni si vedranno martedì 3 giugno per separarsi ufficialmente, da lì la Lazio potrà fiondarsi sul suo nuovo allenatore, in pole il nome di Maurizio Sarri e dall'altra parte l'allenatore toscano potrà abbracciare la sua nuova squadra che sembrerebbe essere il Torino, che ha esonerato Paolo Vanoli da alcuni giorni.

Un inaspettato addio

La separazione tra Lazio e Marco Baroni era una strada ben poco credibile fino a pochi giorni fa. Infatti il tecnico toscano sembrava avere totale stima dall'intero ambiente biancoceleste. Una considerazione importante arrivata sia dai giocatori, in primis il capitano Zaccagni che dalla società, con il direttore Angelo Fabiani che pochi istanti prima di Lazio-Lecce ha speso parole importanti per il lavori effettuato da Marco Baroni.

Forse a tutti sfuggiva una ipotesi considerata quasi impossibile, ovvero la sconfitta allo stadio Olimpico contro il modesto Lecce. Risultato negativo che invece è arrivato e che è costato caro. La società capitolina infatti dopo ben 8 anni non parteciperà a nessuna competizione europea, compresa la tanto snobbata Conference League. Questo è stato un dettaglio che ha fatto saltare il banco rimettendo tutto in discussione. Da una parte la società enormemente delusa e che non ha creduto più nell'operato di Baroni, dall'altra l'allenatore che ha voluto cambiare aria e che non ha specificato i suoi motivi che lo hanno spinto ad un consensuale addio.