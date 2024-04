Juventus, Allegri: "Importante tornare alla vittoria. Ottima Lazio, il discorso finale non è chiuso"

La Juventus si è aggiudicata l'andata della Semifinale di Coppa Italia, vincendo per 2-0 contro la Lazio. Decisive le reti, nel secondo tempo, dei due attaccanti bianconeri Chiesa e Vlahovic. Per decretare la finalista della competizione sarà decisiva la gara di ritorno, che si giocherà il 23 aprile allo Stadio Olimpico di Roma.

Concluso il match dell'Allianz Stadium di Torino, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Mediaset per parlare della sua squadra e non solo. Queste le sue parole:

"Le decisioni arbitrali vanno accettate, il VAR ha visto così, ha richiamato l'arbitro ed è inutile stare a discutere di quello che viene fischiato e non. Per noi era importante tornare alla vittoria perché la Coppa Italia è una competizione diversa dal campionato, i ragazzi sono stati bravi. Abbiamo fatto un primo tempo equilibrato, nel secondo abbiamo accelerato con diverse occasioni contro un'ottima Lazio. Il discorso finale non è chiuso, ma dobbiamo ora pensare a sistemare il campionato da domenica prossima.

Nel calcio si passano anche questi momenti, i ragazzi sono stati bravi a rimanere in equilibrio e soprattutto avere la forza di giocare una partita del genere. Mi dispiace solo, non lo dico mai: quando è entrato Alex Sandro, un giocatore che ha 300 partite nella Juventus, ha vinto cinque Scudetti, un professionista sotto tutti i punti di vista, quando è entrato ha fatto due interventi importanti, credo che i fischi siano sbagliati. Vanno rispettati i tifosi, per fortuna il giocatore ha le spalle larghe e ha fatto gli ultimi minuti nel modo giusto.