CONFERENZA ALLEGRI: "Nessuna ipoteca sulla finale. La Lazio può dire ancora qualcosa anche in campionato"

La Juventus si aggiudica l'andata della semifinale di Coppa Italia. In casa i bianconeri battono 2-0 la Lazio con i gol di Chiesa e Vlahovic, arrivati entrambi nella ripresa. Al triplice fischio, in conferenza stampa, il tecnico juventino Massimiliano Allegri ha così commentato il successo.

LA CONFERENZA DI MASSIMILIANO ALLEGRI

L'analisi del match - Non abbiamo messo nessuna ipoteca, c'è un ritorno da giocare. E poi dobbiamo concentrarci sul campionato, con la Fiorentina non sarà facile. Stasera abbiamo fatto davvero una bella partita.

Fino al rigore abbiamo fatto una buona partita, non abbiamo concesso per buona parte del primo tempo. C'è stata coesione di squadra a livello difensivo.

Vlahovic e Chiesa in gol - Questa vittoria ci deve dare fiducia, perché veniamo un momento difficile. Loro sono due attaccanti, hanno fatto una buona partita e siamo contenti per loro ma anche per tutti gli altri.

Le prove di Yıldız e Vlahovic - PArlare dei singoli non credo abbia senso. Vlahovic ha fatto 70 metri al contrario per recuperare una palla in area, credo sia la cosa più importante che abbia fatto stasera. Pensiamo la finale di Coppa Italia, a Roma non sarà facile; nel frattempo pensiamo anche a raggiungere la Champions.

Secondo tempo - Abbiamo creato più difficoltà alla Lazio e solo facendo questa difesa potevamo limitarla

La partita di sabato - A Roma abbiamo perso con un gol evitabile, stasera la squadra era attenta, ha vinto tutti i contrasti.

Obietti: finale di Coppa Italia e Champions - Non bisogna esaltarsi, non abbiamo fatto niente. Abbiamo gli obiettivi aperti, servirà un passo alla volta.

Quarto uomo - Stavamo solo parlando, accettiamo le scelte arbitrali. Anche perché discutere porterebbe via energie e toglierebbe il focus dalla gara.

La Lazio di Tudor - Sicuramente può dire ancora qualcosa in campionato, è una buona squadra. E' una squadra che Tudor sta cambiando, soprattutto davanti.

Possibile gara decisiva - Stiamo lottando in Coppa Italia e in campionato, quello che la società ci ha chiesto ad inizio stagione. Se a maggio saremo fuori da questi obiettivi vorrà dire che non avremo fatto un'annata all'altezza. Io in bilico? Fa parte del nostro mestiere, ma un periodo complicato può capitare poi le vittorie servono a dare fiducia e migliorare.