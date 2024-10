Caressa: "Tavares? In Inghilterra poteva essere meno dominante ma..

Come di consueto il noto telecronista sportivo Fabio Caressa ha stilato la sua top 11 di giornata sul suo canale YouTube. Ancora una volta, tra i giocatori presenti c'è Nuno Tavares.

Il telecronista non ha mai nascosto la sua ammirazione per la stagione del calciatore portoghese e per l'inizio di campionato della Lazio. Queste le sue parole.

Le parole di Caressa

Tavares della Lazio mi sta impressionando tantissimo. Sarà vero che in Inghilterra poteva essere meno dominante che in Italia per via del fatto che questi giocatori fisici in Italia fanno la differenza ma ragazzi, sta giocando alla Lazio ad un grande livello.

Su Baroni

La Lazio mi sta piacendo moltissimo. E' la conferma che Baroni è un allenatore che fa le cose semplici ma per bene. Dà equilibrio alla squadra. Dà un'idea di gioco alla squadra e dà tranquillità alla squadra. Ma soprattutto sa sfruttare gli uomini a disposizione ed un esempio è proprio Tavares.

Sul gioco di Tavares

Devo dire che in tutte le parti del campo è decisivo. Sia davanti che dietro. Magari dietro può ancora migliorare un po', forse, ma è poco importante. E' uno che arriva fino in fondo. Non ha il cross dalla trequarti, lui arriva e scarica la palla dietro. E' decisivo in ogni accelerazione. Spacca in due la difesa. E guardate con le difese schierate che ci sono adesso in Italia, l'uno contro uno che è portato spesso a tutto campo, la chiusura, i passaggi, avere un uomo che va via, che accelera e spacca in due le squadre avversarie è un elemento fondamentale.

