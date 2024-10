Buon compleanno Alvaro Gonzalez! Gli auguri social della Lazio

Il 29 ottobre 1984 nasceva Alvaro Gonzalez a Montevideo in Uruguay, ex calciatore di ruolo centrocampista soprannominato “El Tata“ (in italiano “Il Saggio“). Una carriera lunga fatta di diverse squadre, alcune delle quali: Defense Sporting, Boca Junior, Nacional, Torino, Atlas, ma soprattutto la Lazio (dal 2010 al 2015 e dal 2016 al 2017). Con la Nazionale uruguaiana vanta il titolo di campione d’America nel 2011.

Gonzalez alla Lazio: alcuni momenti importanti

Nell’estate del 2010 si trasferisce alla Lazio e viene acquistato dopo un periodo di prova per la cifra di 3,5 milioni di euro. Esordisce con i biancocelesti il 18 settembre 2010, subentrando a Stefano Mauri nei minuti finali di Fiorentina-Lazio (1-2). Il 27 ottobre dello stesso anno realizza il suo primo goal con l’aquila sul petto in Coppa Italia contro il Portogruaro, match vinto 3-0. Il goal in Serie A, invece, arriva il 13 febbraio 2011 in occasione di Brescia-Lazio (0-2). Il 29 gennaio 2013, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, contribuisce alla vittoria della Lazio sulla Juventus per 2-1, segnando il primo goal del match. Il 26 maggio 2013 vince la storica Coppa Italia, battendo la Roma 1-0 in quella che sarà una giornata indimenticabile per i tifosi biancocelesti e per la storia della Lazio. Nel 2015 si trasferisce al Torino e fa ritorno nella capitale a fine stagione, dopo aver totalizzato quattro presenze con la maglia granata. Dopo l’esperienza alla Lazio, il trasferimento all’Atlas.

Gli auguri social della Lazio