Lazio, buone notizie per Vecino: presto il ritorno in campo e l’ipotesi di rinnovo

Dopo il pareggio contro il Napoli di sabato scorso, la Lazio ripartirà da Venezia per ritrovare la continuità dei risultati e tornare a guadagnare i tre punti, fondamentale per mantenere il quarto posto, attualmente condiviso con la Juventus (35 punti). Per conseguire questo obiettivo e battere la concorrenza di squadre come Fiorentina, Milan e Bologna sarà fondamentale non abbassare mai la testa, ritrovare concentrazione, determinazione, ma soprattutto tutti gli elementi dell’organico che Baroni sa bene come valorizzare al massimo.

Il rientro di Vecino

Uno dei calciatori che figura nella lista del lungodegenti della Lazio è proprio il centrocampista Matias Vecino, fermo da fine novembre per un infortunio e una ricaduta che gli ha causato una lesione miotendinea al retto femorale della coscia sinistra. Nelle scorse settimane si è parlato di un rientro con il Venezia, ma la società ha scelto, in via cautelare, di rimandare il suo ritorno in campo alla settimana ancora dopo che vedrà la Lazio impegnata per due volte sul campo di San Siro, prima con l’Inter Coppa Italia e, pochi giorni dopo, con il Milan in campionato. Per questi importanti match sarà fondamentale recuperare un giocatore fisico ed esperto come Vecino. Dal canto suo, il calciatore non vede l’ora di tornare in campo e tornare a contribuire agli obiettivi della squadra.

Vecino verso il rinnovo

Tra le buone notizie per il centrocampista non c’è solo un imminente ritorno in campo, ma anche un’ipotesi di rinnovo. Baroni sa bene quanto siano importanti l’esperienza e la fisicità del calciatore, soprattutto nell’attuale gioco della Lazio. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Corriere dello Sport, la società ha voluto fissare un appuntamento con il suo agente (Lucci) che parlerà con Lotito e Fabiani del rinnovo con l’arrivo della primavera. La volontà di continuare questo matrimonio sembra esserci da entrambe le parti, nonostante i 33 anni del centrocampista. Su di lui c‘è sempre l’interesse di diversi club turchi e arabi, ma, per adesso, l’uruguaiano sembra concentrarsi esclusivamente sulla Lazio.