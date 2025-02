Lazio, Baroni riflette su come sostituire il Taty infortunato: tutte le alternative

La Lazio sabato ha pareggiato contro il Napoli e, per questo, sarà ancora più importante guadagnare tre punti a Venezia nel prossimo weekend. La squadra ha bisogno di ritrovare la continuità dei risultati, tornare a vincere e difendere il quarto posto da squadre come Juventus (attualmente appari punti con Lazio, 35); Fiorentina; Bologna e Milan (le quali devono ancora recuperare lo scontro diretto). Una notizia negativa in casa Lazio è l’infortunio dell’attaccante argentino Castellanos, rimediato durante la partita contro il Napoli, soprattutto in vista del calendario fitto di impegni che attenderà Baroni e squadra nei prossimi mesi.

Una prima soluzione per sostituire il Taty

Il mercato oramai è chiuso e non c’è più tempo per sostituire Castellanos che, molto probabilmente, ritornerà in campo verso fine marzo, saltando anche gli ottavi di Europa League. Come riporta Il Corriere dello Sport, le opzioni sono tante ma bisognerà capire quella più efficace. Per il Venezia sicuramente Dia sarà a disposizione, visto che con il Napoli era partito dalla panchina ed è entrato nel secondo tempo. Se, però, il senegalese venisse scelto come trequartista, il ballottaggio sul centravanti sarebbe allora tra il giovane Noslin e l’esperto Pedro. Alternativamente, se Dia dovesse davvero essere confermato come prima punta, ci sarebbe comunque un ballottaggio tra Pedro e Dele-Bashiru alle sue spalle (quest’ultimo, però, servirà in mediana per la squalifica di Rovella, almeno per il match contro il Venezia).

L’infortunio del Taty

Durante il match contro il Napoli, il Taty Castellanos è uscito poco prima della mezz’ora di gioco, avendo riportato una lesione di medio grado a carico della adduttore della coscia sinistra. Gli esami strumentali effettuati a villa Mafalda hanno confermato i timori dello staff di Baroni: per l’attaccante si tratta di un infortunio importante che lo terrà fuori almeno un mese lo costringerà a saltare anche gli ottavi di Europa League (oltre che le gare di campionato contro Venezia, Milan, Udinese, Bologna e i quarti di Coppa Italia). Il rientro sarà fissato probabilmente dopo la sosta per le Nazionali di marzo, a cavallo con Lazio-Torino, ovvero per la 30ª giornata di campionato.