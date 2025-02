Lazio, la società riflette sulla sede del ritiro estivo: Auronzo di Cadore o Formello

La Lazio sabato ha ottenuto un buon pareggio contro il Napoli, grazie ai grandi goal di Isaksen e Dia. Certamente non sono arrivati tre punti, fondamentali, invece, per mantenere il posizionamento Champions.per questo, la partita contro il benessere di sabato sarà importantissima per ritrovare la continuità dei risultati e tornare a vincere, cercando di superare e tenere lontani dal quarto posto squadre come Fiorentina, Milan e Bologna (Juventus ha già raggiunto la Lazio, per adesso, a 35 punti).

La Lazio dopo la fine del campionato

Se, da una parte, l’obiettivo stagionale sembra chiaro a calciatori, allenatore e tifosi; dall’altra, la società dovrà provvedere anche a ciò che verrà dopo la stagione e, quindi, alla preparazione che effettuerà la squadra per la stagione 2025-2026. Oramai da più di 15 anni, al termine di ogni stagione, la squadra bianco celeste si reca sulle Tre Cime di Lavaredo per effettuare il consueto ritiro estivo, occasione di incontro anche con i tifosi biancocelesti che, da Roma e altre destinazioni, raggiungono la squadra in montagna per assistere agli allenamenti, gustare le amiche amichevoli in attesa dell’inizio del campionato e incontrare i calciatori. L’incontro ad Auronzo di Cadore è una vera e propria tradizione per i tifosi biancocelesti e per molte famiglie laziali, rito a cui forse, quest’anno, si dovrà rinunciare.

laziopress

La situazione del ritiro estivo

Non è stata definita ancora la sede del prossimo ritiro estivo della Lazio, ma quel che è certo è che entro poche settimane, come riporta Il Messaggero, va data una risposta al Comune di Auronzo per confermare o meno la presenza della squadra nelle settimane di luglio. Come dichiarato da lui stesso, il patron biancoceleste non ha ancora deciso il da farsi e riflette sulla possibilità di far rimanere la squadra a Formello per svolgere tutta la preparazione pre-stagione al centro sportivo, organizzando delle turnèe all’estero. In settimana, infatti, è prevista una riunione importante per decidere le sorti del prossimo ritiro. Solo allora la squadra e tifosi conosceranno il verdetto e la prossima sede del ritiro della Lazio.