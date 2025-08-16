Calciomercato Lazio, Insigne blocca ogni proposta e sogna l’approdo in biancoceleste con Sarri

In un’estate caratterizzata da un mercato praticamente congelato per la Lazio, Lorenzo Insigne compie una mossa clamorosa: dopo aver interrotto l’esperienza in Canada, respinge ogni altra offerta pur di attendere una chiamata dalla Lazio. A riportare la notizia è il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, che su X (ex Twitter) ha scritto chiaramente: “Lorenzo Insigne ha concluso la sua esperienza in Canada ed è pronto a riprendere la carriera, ma mentre le offerte in Italia e all’estero non mancano, lui aspetta la Lazio.” È un gesto che chiarisce l’orizzonte del campione partenopeo: non è solo questione di attesa, ma di convinzione profonda. Insigne ignora le soluzioni alternative, convinto che la proposta della Lazio – seppur ancora non ufficializzata – rappresenti per lui l’unica pista da seguire in questa fase della sua carriera. La sua scelta, secondo Pedullà, non è affatto casuale. In un mercato asfittico, in cui i grandi trasferimenti faticano a decollare, il numero 24 sembra volersi affidare interamente al progetto biancoceleste, messo sul piatto come alternativa credibile a tanto immobilismo estivo.

