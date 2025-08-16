Primavera, Le pagelle di Lazio-Genoa: biancocelesti a tratti, bene Serra
Le valutazioni dei giocatori della Lazio nel match contro il Genoa Primavera valida per la 1° giornata di campionato
La Lazio stecca alla prima in casa contro il Genoa dopo aver trovato la rete del vantaggio grazie a Serra, il migliore senza dubbio dei suoi, la squadra di Francesco Punzi si fa rimontare di due gol con il Genoa che trova il pareggio a fine primo tempo ed allunga a inizio ripresa.
Le pagelle di Lazio-Genoa Primavera
Bosi: 5.5
Non irresistibile in occasione del primo gol dove battezza male la palla, sul secondo invece non può nulla
Ferrari: 6
Svolge correttamente il suo compito senza picchi nè errori.
Bordon: 6
Gestisce bene la difesa muovendosi con i tempi giusti
Bordoni: 6.5
Bene in difesa di pura esperienza responsabilizzato anche della fascia da capitano
Calvani: 5.5
Bene qualche discesa a fondo campo, soffre un po' troppo in difesa e in impostazione
Santagostino: 6
Mette fisicità in mezzo al campo, viene sostituito per appesantire l'attacco una volta sotto nel punteggio. Dal 55' D'Agostini: 6.5
Farcomeni: 6.5
Nuovo ruolo per lui che giocherà da mediano in questa stagione. Bene in interdizione e impostazione deve giocare molto in quella posizione per migliorare nell'interpretazione del ruolo. Dal 77' Battisti: SV
Pinelli: 6
Prova a dare geometrie al centrocampo della Lazio nel ruolo di mezzala. Dal 73' Canali: 6
Gelli: 5.5
Non trova il guizzo decisivo per fare male, prestazione altalenante la sua. Dal 73' Curzi: 5.5
Serra: 7
È lui il terminale offensivo della nuova Lazio di Punzi, apre le marcature con un gol da bomber d'area, buona prestazione la sua nel complesso dando sempre l'idea di poter fare male.
Cuzzarella: 5.5
Match a intermittenza con qualche buono spunto, ma in alcune fasi del match troppo assente