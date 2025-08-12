Potrebbe avvenire un incontro tra Lotito e Castellanos: ecco cosa c'è da sapere
E' da poco trapelata una notizia importante per i tifosi biancocelesti: potrebbe avvenire un incontro tra Castellanos e Lotito... ecco perché.
Come riporta tuttomercatoweb, nei prossimi giorni potrebbe avvenire un incontro tra Castellanos e il presidente della Lazio, Claudio Lotito.
L'ultimo periodo di Castellanos
Ormai sono diverse settimane in cui si parla del probabile interesse del Flamengo nei confronti dell'attaccante biancoceleste e, nelle ultime ore, dai quotidiani del Sudamerica arrivano altre novità riguardanti una possibile richiesta di trasferimento da parte di Castellanos.
L'incontro con Lotito
La questione si è protratta così a lungo che, nei prossimi giorni, potrebbe avvenire un importante incontro tra il patron biancoceleste e il Taty, il quale avrebbe l'opportunità di richiedere la propria cessione.
Lotito e tutta la Lazio, però, hanno un solo obiettivo: non mandare via nessun giocatori fino al 31 agosto… ma una maxi offerta potrebbe cambiare i piani della società.