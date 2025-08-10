Lotito: “Do fastidio a qualcuno, ma vado avanti come un combattente. La cessione della Lazio…”

In data odierna alcune dichiarazioni di Claudio Lotito, presidente della Lazio, sono state rilasciate al quotidiano Domani. In particolare, nell’intervista di questa mattina, Lotito ha sottolineato temi legati alla trasparenza nella gestione del calcio, affermando la necessità di informare circa la provenienza del denaro, senza perdere occasione per smentire voci di cessione della società. Infatti, l’intervista risulta un palcoscenico politico e mediatico perfetto per promuovere, non soltanto un piano di trasparenza radicale del calcio, ma respingere, senza indugio, voci di vendita del club, affermando la sua posizione ferma, sia nel mondo sportivo che in quello politico. Inoltre, il presidente ha annunciato di aver depositato un disegno di legge al Senato sulla trasparenza nella proprietà delle società sportive, progetto di cui è firmatario anche Matteo Gelmetti di Fratelli d’Italia. La proposta è quella di imporre un obbligo per tutte le società professionistiche: dichiarare ogni anno l’identità dei propri titolari, la provenienza dei fondi e gli eventuali legami con altri club, appena distensioni economiche fino al 5 milioni di euro, penalizzazioni sportive e anche sanzioni penali quando le omissioni sono volontarie.

