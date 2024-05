CorSera | Tudor: "Obiettivo raggiunto, ora bisogna migliorare la Lazio"

La stagione si era aperta con l'attesa della musica della Champions League e si chiude con un suono meno stimolante. La Lazio ieri ha chiuso il campionato pareggiando contro il Sassuolo e l'Olimpico ha fischiato la squadra, che non ha convinto neanche contro una squadra già retrocessa.

Il saluto di Felipe Anderson

Fra i pochi a salvarsi Felipe Anderson, che a fine partita ha salutato la Lazio e la società lo ha premiato con la maglia numero 326, ovvero le presenze complessive in biancoceleste.

Volevo ringraziarvi perché dal primo giorno in cui sono arrivato mi avete accolto non solo come calciatore, ma come ragazzo. Grazie perché, al di là delle prestazioni, mi avete dato di più di quello che avrei pensato di vivere nel calcio. Sarò laziale in eterno. Forza Lazio sempre.

Queste le parole di Felipe ai tifosi della Lazio, che ieri hanno dedicato cori e uno striscione anche a Luis Alberto, augurandogli buona fortuna per il futuro. Il club non si è congedato da lui, in attesa di trovare l'accordo con i qatarioti dell'Al-Duhail. Tudor non lo ha fatto entrare, così l o spagnolo è andato due volte sotto la curva: prima da solo con i figli, poi insieme alla squadra. Cori anche per Pedro e Immobile.

Le parole di Tudor

Raggiungere l'Europa League è un grande risultato, considerando la situazione quando sono arrivato. Faccio i complimenti ai miei ragazzi anche se non abbiamo vinto perché l'obiettivo è stato raggiunto. L'Europa League è una bella competizione da giocare. Non è la Champions, ma la dobbiamo affrontare nel migliore dei modi e a tal proposito dobbiamo lavorare per sistemare la rosa e renderla più adeguata. La squadra è sempre stata disponibile nei miei confronti. Probabilmente all'ultima di campionato, sapendo che bastava il pareggio, in campo abbiamo fatto qualche calcolo, ma è normale. Questa città parla sempre di calcio, agli appassionati piace discutere della squadra e si dà importanza alle chiacchiere. Ci sono tante radio e televisioni, ho capito come si vive il calcio in questa città, che su questo è caratteristica. Kamada? Non ho novità.

Queste le ultime parole di Tudor per la stagione 2023/2024.

Corriere della Sera