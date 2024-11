Tempi duri per Balotelli al Genoa?

Mario Balotelli si trova nuovamente a lavorare con Patrick Vieira al Genoa, un rapporto che già al Nizza aveva mostrato evidenti tensioni. Vieira, infatti, non esitò a criticare pubblicamente l'attaccante: “La sua mentalità non si addice ad uno sport collettivo come il calcio”.

La scelta sorprendente del Genoa e l’esonero di Gilardino

Il Genoa ha preso una decisione inaspettata esonerando Alberto Gilardino poco prima della sfida cruciale contro il Cagliari, in programma domenica 24 novembre alle 12:30. Patrick Vieira è stato scelto come nuovo allenatore, una notizia che potrebbe non far piacere a Balotelli, voluto proprio da Gilardino per sopperire agli infortuni di Messias e Vitinha. Ritrovarsi sotto la guida del tecnico che lo aveva criticato potrebbe complicare la situazione dell'attaccante.

La stagione al Nizza e la rottura definitiva

Vieira e Balotelli hanno condiviso l’esperienza al Nizza nella stagione 2018/2019, l’ultima per il giocatore bresciano in Costa Azzurra. In un’intervista al Daily Mail, Vieira spiegò le difficoltà incontrate: “Volevo portare etica e compattezza, ma con lui fu complicato. Alla fine, la situazione divenne insostenibile e decidemmo di separarci”. L’addio a Nizza fu seguito dal trasferimento di Balotelli al Marsiglia.

La speranza iniziale e il deterioramento dei rapporti

Curiosamente, l’arrivo di Vieira al Nizza era stato ben accolto da Balotelli, dopo l’era di Lucien Favre che lo aveva visto segnare 43 gol in due stagioni. I due avevano già condiviso esperienze al Manchester City e all’Inter. Tuttavia, le aspettative iniziali di collaborazione si rivelarono vane.

