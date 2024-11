De Grandis (Sky): "La Lazio è più continua del Bologna. Dia e Tavares..."

La sosta per le Nazionali sta per terminare e la Lazio è pronta a tornare in campo: ci sarà un calendario ricco di partite tra campionato ed Europa League e servirà l'aiuto dell'intera squadra. Domenica ci sarà la sfida con il Bologna, la squadra di Italiano vive un buon momento di forma ed in Serie A ha perso soltanto una volta. Ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di Sky Stefano De Grandis ha espresso il suo pensiero sulla sfida di domenica e ha commentato il calendario dei biancocelesti. Queste le sue dichiarazioni

Le assenze di Lazio-Bologna

Non so Tavares che problemi abbia. Per Dia anche non credo sia un problema di tanto tempo. Sono due protagonisti, ma la Lazio ha fatto bene anche con le alternative. Bologna? Loro sono messi bene in difesa. Ndoye e Aebischer sono assenze importanti, ma loro hanno valide alternative.

Il commento di De Grandis sulla Lazio