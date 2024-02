CdS | Vecino e Patric vedono Firenze, Zaccagni forse

Come riporta il Corriere dello Sport, Vecino sta meglio e potrebbe tornare con la Fiorentina. L'uruguaiano ha un problema nella parte sinistra dell'inguine, ma le sensazioni sono positive e oggi verrà valutata la reazione dopo lo sforzo e poi si prenderà la decisione in ottica della sfida di lunedì. Il suo recupero appare probabile e lo stesso si può dire di Patric. Lo spagnolo dopo il forte trauma contusivo-distorsivo alla caviglia rimediato contro il Bologna (e un annesso fastidio al pube) sta molto meglio, bisognerà capire come si sentirà nei prossimi giorni. Dovrebbe recuperare per il match con i viola, ma il favorito per sostituire Gila sembra comunque Casale.

Potrebbe essere convocato anche Zaccagni. Per la gara di ieri era in dubbio, ma si è preferito non rischiare ed è rimasto a Formello per intensificare la preparazione. Rovella, invece, è stato gestito per evitare due mesi di stop. Oggi si vedrà se potrà scendere in campo per allenarsi, ma la sua situazione è da monitorare giorno per giorno.

Da tenere sotto controllo anche Mandas, ieri non in panchina per una febbre alta, e Hysaj, uscito per un problema al retto femorale.