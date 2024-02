Stadio Flaminio, ci sono novità: "Lotito ha dato mandato a uno studio di architettura per fare il progetto dello stadio"

Lo Stadio Flaminio potrebbe davvero diventare realtà. La Lazio è interessata all'impianto da ormai più di dieci anni, ma il presidente Lotito ha affermato di prenderlo in considerazione per farlo diventare la nuova casa biancoceleste solo se ci sarà la possibilità di farlo da almeno 45mila posti. Come raccontato dal Presidente Lotito qualche giorno fa alla Gazzetta dello Sport, la Lazio starebbe lavorando al progetto ma “non è semplice perché ci sono tanti vincoli da superare, tante questioni da risolvere, dalla copertura dell’impianto alla sua capienza. A chi ama la Lazio non posso promettere che il Flaminio sarà il nuovo stadio, ma posso assicurare che faremo il possibile perché lo diventi“. Nella giornata di oggi, inoltre, sono state annunciate novità in merito. Nella trasmissione mattutina di Radiosei è stato riferito che “Lotito ha dato mandato a uno studio di architettura per fare il progetto dello stadio”, confermando dunque le parole del Presidente di qualche giorno fa.