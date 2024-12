Atalanta, la formazione anti Lazio: tra assenze rientri

Assenze e adattamenti: Gasperini studia la Lazio



L'Atalanta arriva a Roma priva di Retegui e Ruggeri, due assenze con cui Gasperini deve fare i conti nella sfida contro la Lazio di Baroni. La buona notizia è il recupero di Scalvini, che guiderà la difesa insieme a Kossounou, Hien e Kolasinac, davanti a Carnesecchi. Sulle fasce, ci sarà spazio per Zappacosta a sinistra e Bellanova a destra.

Centrocampo e attacco: nuovi equilibri per la Dea



Come evidenziato da Il Corriere dello Sport, a centrocampo torna De Roon, rientrato dopo la squalifica contro l'Empoli, affiancato dall'inamovibile Ederson. In attacco, l'assenza di Retegui comporta un riassetto: Pasalic agirà alle spalle delle due punte, De Ketelaere e Lookman. Ma l'arma segreta potrebbe essere Zaniolo, pronto a subentrare dalla panchina. Con un passato già vincente all'Olimpico, l’ex Roma potrebbe rivelarsi decisivo per i piani di Gasperini.