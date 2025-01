Roma-Lazio | I convocati di mister Baroni: confermata la sorpresa in attacco

A poche ore dal fischio d'inizio di Roma-Lazio il mister biancoceleste, Marco Baroni, ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di questa sera delle 20:45 all'Olimpico di Roma, valevole per la diciannovesima giornata di Serie A e ultima gara del girone d'andata.

La lista dei convocati di mister Baroni

Come già preventivato negli ultimi giorni Vecino non sarà a disposizione per il derby capitolino, mentre nell'allenamento di rifinitura di ieri, con settemila tifosi biancocelesti a sostegno della squadra, Baroni ha invece recuperato Noslin, out ormai dalla gara contro il Lecce. L'attaccante olandese sarà a disposizione per il match contro la Roma come anche Lazzari e Castrovilli. A sorpresa sarà invece in panchina Pedro, come era già stato annunciato da Valerio Marcangeli ai microfoni di Radio Laziale.

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gigot, Gila, Lazzari, Romagnoli, Marusic, Tavares, Patric, Pellegrini, Hysaj;

Centrocampisti: Castrovilli, Dele-Bashiru, Guendouzi, Rovella, Basic;

Attaccanti: Dia, Isaksen, Noslin, Tchaouna, Castellanos, Pedro, Zaccagni.