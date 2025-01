"Laziale Ebreo": lo striscione apparso stanotte con due svastiche. Salvini: "Idioti"

Poche ore separano il fischio d'inizio allo Stadio Olimpico di Roma per il derby tra Roma e Lazio. Il clima è il solito, appassionato, eccitante e particolarmente bollente. C'è però chi supera di gran lunga i limiti cadendo in dinamiche gravi che non ammettono la minima giustificazione.

Il caso in questione è quanto visto stanotte sulla tangenziale est di Roma, dove è apparso uno di quegli striscioni che si fatica davvero a commentare. Lo striscione esposto su un cavalcavia recita “Laziale Ebreo” accompagnato dalla presenza di due svastiche ben visibili. A riportarlo, con tanto di foto, è il quotidiano La Repubblica e la domanda che si faranno in tanti è : “creerà lo scandalo che si crea attorno al mondo Lazio quando si tratta di fatti anche di ben minore rilievo?”

Non è la prima volta per i tifosi romanisti

Non è una novità che nel tifo romanista accadano certi episodi inqualificabili. La lista potrebbe esser lunga ma cerchiamo di ripercorrere indiscutibili fatti di cronaca che descrivono certi eventi spiacevoli e vergognosi.

Il passo indietro da fare è molto breve, si tratta infatti dell'ultimo derby giocato. Era il 6 aprile 2024 quando su una cavalcavia, stavolta in zona Boccea, viene esposto uno striscione contro i laziali che recitava: “Laziale di nuovo sopra un treno” accompagnato dalla stella di David ( https://roma.repubblica.it/cronaca/2024/04/06/video/lo_striscione_antisemita_prima_del_derby_roma-lazio_laziale_di_nuovo_sopra_a_un_treno-422919226/ )

E ancora…nel maggio del 2022 in occasione della finale di Tirana della prestigiosa Conference League vinta dai giallorossi, ci furono diversi episodi che inneggiarono al fascismo e in particolare alla marcia su Roma. Di seguito l'articolo riportato da La Repubblica. https://roma.repubblica.it/cronaca/2022/05/26/news/conference_league_roma_tirana_fascisti_pubblico_romanisti-351298248/

Sempre nel maggio del 2022, la stessa bandiera è riuscita ad entrare allo Stadio Olimpico di Roma, in curva sud, stesso slogan che inneggiava la marcia su Roma con grafiche chiaramente fasciste. Non accadde nulla però in termini di sanzioni né abbiamo assistito a morali o evidenze di apologia del fascismo. Inoltre in questo episodio addirittura la società As Roma mise un post dove fu ben visibile la bandiera, cosa gravissima. ( https://www.fanpage.it/roma/in-curva-sud-spunta-bandiera-con-richiami-al-fascismo-e-finisce-anche-in-un-post-dellas-roma/ )

Lo stesso episodio ancora in un altro stadio italiano, il Marassi di Genova. Stesso slogan, stesse grafiche, stessa bandiera. ( https://www.noibiancocelesti.com/news/343422701062/roma-vergogna-giallorossa-a-marassi-nel-settore-ospiti-sventolano-bandiere-e-vessilli-che-inneggiano-al-ventennio )

