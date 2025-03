Milan-Lazio: il capitano Zaccagni raggiunge un record personale nei biancocelesti

Fuochi d'artificio biancocelesti ieri sera a San Siro, la Lazio ha sconfitto il Milan e riguadagnato il 4° posto in classifica, tuttavia, stasera la Juventus disputerà il match contro l'Hellas Verona e lotterà per riscalare la classifica di Serie A. Nella partita contro i rossoneri, la rosa biancoceleste guidata da Marco Baroni ha mostrato grandi prestazioni in campo e ciò gli ha permesso di concludere il match 1-2, merito del gol di Zaccagni con assist di Marusic e del rigore battuto da Pedro. Oltre alla vittoria e al ritorno in campo del centrocampista Matias Vecino e del difensore Patric, la Lazio festeggia il record personale del capitano Mattia Zaccagni, infatti, ieri sera l'attaccante ha compiuto 150 presenze con la maglia biancoceleste.

I numeri del capitano Mattia Zaccagni

Nel match disputato contro il Milan, il capitano biancoceleste ha potuto festeggiare un grande record, infatti, sono 150 le volte in cui l'attaccante è sceso in campo con la maglia biancoceleste. È una grande anno per l'attaccante, infatti, nella stagione 24/25 è già stato schierato 24 volte in Serie A, ma non solo, il biancoceleste ha anche mandato 8 palloni in rete e realizzato 6 assist. In Europa League, invece, si contano 7 presenze, 2 gol e un assist.

La stagione passata di Zaccagni

L'attaccante Mattia Zaccagni aveva mostrato ottime prestazioni anche nella stagione 2023/2024, tuttavia, sembra che la fascia di capitano, appartenente prima a Ciro Immobile, abbia dato al biancoceleste la fiducia di cui aveva bisogno per emergere completamente. Nella stagione passata si contano 28 presenze in Serie A, 6 reti e 2 assist, invece, in Champions League era sceso in campo 6 volte ma senza riuscire a mandare il pallone in rete.