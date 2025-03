Milan-Lazio: fuochi d'artificio biancocelesti a San Siro, la gioia della rosa sui social

Si è concluso l'incontro tra il Milan di Sergio Conceicao e la Lazio guidata dal mister Marco Baroni allo stadio San Siro. Il gol segnato al 28' dal capitano Mattia Zaccagni, su assist del difensore Adam Marusic, le ottime prestazioni mostrate dalla rosa biancoceleste nel campo da gioco e l'inferiorità numerica dei rossoneri, in seguito al cartellino rosso dato dal fischietto Manganiello a Strahinjla Pavlovic per fallo su Gustav Isaksen, sembravano essere elementi determinanti per il risultato finale. La rete segnata da Chukwueze al 84' aveva cambiato le sorti, le due squadre erano in parità a pochi minuti dal fischio di fine match. È stato il rigore assegnato a favore della squadra del mister Marco Baroni a segnare la vittoria della Lazio, merito dell'ottimo tiro dell'attaccante Pedro.

Milan-Lazio: il ritorno di due biancocelesti

Il trionfo della Lazio contro il club dei rossoneri non è stato l'unico elemento positivo della serata, infatti, due membri della rosa sono potuti riscendere in campo con la maglia biancoceleste dopo un periodo di lunga assenza, vale a dire, il centrocampista Matias Vecino e il difensore centrale Patric. L'unica nota negativa dell'incontro riguarda l'infortunio di Adam Marusic, tuttavia, al momento sembra trattarsi soltanto di una contusione.

