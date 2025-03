Milan-Lazio: l'obiettivo raggiunto dall'attaccante biancoceleste Pedro

La squadra biancoceleste guidata dal mister Marco Baroni ieri sera ha potuto festeggiare la vittoria a San Siro, si tratta di un grande risultato per la squadra, infatti, è riuscita a riconquistare la 4a posizione nella classifica di Serie A, tuttavia, la minaccia della Juventus rimane sempre una costante. La vittoria contro i rossoneri rappresenta un traguardo anche per il mister Marco Baroni, infatti, è la prima volta che il tecnico riesce a trionfare allo stadio di San Siro. Dopo il pareggio contro il Venezia, squadra a rischio retrocessione, e l'eliminazione dalla Coppa Italia a causa della sconfitta contro l'Inter di Inzaghi, il trionfo in Milan-Lazio ha permesso ai biancocelesti di festeggiare. Ottime le prestazione mostrate in campo dalla squadra di Baroni, inoltre, Zaccagni e Pedro hanno raggiunto un grande traguardo, infatti, il capitano ha totalizzato le 150 presenze in maglia biancoceleste e l'altro attaccante, invece, ha segnato il 10 gol della stagione, sommando le reti in Serie A e in Europa League.

Foto Proietto

I numeri di Pedro nella stagione attuale

Il rigore segnato contro il Milan ha permesso a Pedro di raggiungere la doppia cifra tra Serie A ed Europa League. Nella stagione attuale, l'attaccante, è sceso in campo 20 volte nel campionato, spesso subentrando ad un altro biancoceleste, ed ha realizzato 6 reti. Nella competizione europea, invece, il mister Baroni ha schierato Pedro in 8 partite, nelle quali ha compiuto 4 gol e un assist.

I prossimi avversari della Lazio

Nelle prossime giornate la squadra biancoceleste dovrà affrontare grandi avversari e dovrà lottare per tentare di conquistare i 3 punti e mantenere la posizione per l'entrata in Champions League. Il 6 marzo e il 13 marzo si disputeranno i due incontri con il Viktoria Plzen, partite importanti per tentare di accedere ai quarti di finale di Europa League. In Serie A, invece, il 10 marzo i biancoceleste affronteranno l'Udinese, il 16 marzo il Bologna e il 31 marzo si disputerà Lazio-Torino.