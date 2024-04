SERIE A | Impresa Lecce a Sassuolo: è 0-3; pareggio a reti bianche tra Toro e Frosinone

La domenica di Serie A inizia con la sfida delle 12 tra Sassuolo e Lecce a Reggio Emilia: la sfida è stata a direzione unica. Il Lecce ha infatti dominato la gara vincendo 0-3. I gol sono stati siglati da Gendrey e Dorgu a distanza di 4 minuti. A questi è seguito il gol di Piccoli nel secondo tempo. Poche altre emozioni nell'arco della gara, che ha visto gli ospiti andare addirittura vicini allo 0-4 per un Sassuolo che ora rischia seriamente la retrocessione dopo più di 10 anni.

Il pomeriggio è poi proseguita con Torino-Frosinone, partita delle ore 15. Il match è risultato abbastanza noioso, terminando sul punteggio di 0-0: un'occasione da rete per entrambe e nulla più. Un punto che sa di fine del sogno Europa per i granata, mentre per la squadra guidata da Di Francesco è comunque un risultato prezioso ai fini della salvezza. Nonostante non smuova la classifica, che vede il Frosinone sempre al terzultimo posto con 28 punti, guadagna un punto e aggancia l'Udinese (ieri sconfitto a Verona). Manca sempre però qualcosa per centrare la vittoria, con i pareggi che adesso sono diventati 4 di fila per i ciociari. Il Torino invece rimane 9° in classifica con 46 punti.

Le altre sfide

La giornata continuerà con altre 2 sfide: alle ore 18 si affronteranno Salernitana e Fiorentina; Monza-Atalanta è invece in programma per le ore 20:45.