21 aprile 753 a.C.: la città di Roma nasceva 2777 anni fa

Oggi 21 aprile è il Natale di Roma. La città eterna nasceva, infatti, questo giorno nel 753 a.C. e oggi compie 2777 anni.

Perché fu scelta questa data?

Il detto dice "Roma non fu costruita in un giorno", ma allora perché questa data? Si tratta dell'undicesimo giorno prima delle Calende di Maggio, giorno in cui Romolo prese un aratro e cominciò a segnare i primi solchi su cui poi sarebbe sorta la città.

Buon compleanno, Roma!