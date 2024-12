Coppa Italia, la vincitrice di stasera sarà la sfidante della Lazio ai quarti di finale

La Lazio quest’anno ha iniziato il percorso in campionato, Europa League e Coppa Italia in modo assolutamente positivo: oltre ad essersi guadagnata le prime posizioni della classifica di Serie A, il primo posto in quella a 36 squadre europee, la formazione di Baroni ha sfidato il Napoli di Conte in casa e, grazie al risultato di 1-0 (rete di Isaksen), è riuscita a staccare il pass per l’accesso diretto ai quarti di finale della Coppa Italia, una competizione importante alla quale le squadre italiane puntano molto, soprattutto i biancocelesti, desiderosi di portare un trofeo a Roma quest’anno.

Lazio: chi incontrerà ai quarti?

Dopo gli ottavi di finale giocati a Roma contro il Napoli, davanti alla tifoseria biancoceleste, la Lazio è in attesa di scoprire la sfidante dei quarti, la cui vittoria varrà l’accesso diretto alle due semifinali della competizione (lo scorso anno, sotto la guida di mister Sarri, i biancocelesti, battendo la Roma nel derby dei quarti, hanno avuto accesso diretto alla semifinale e, quindi, al doppio incontro con la Juventus). La Lazio, vicinissima, lo scorso anno, alla finale (poi disputata all’Olimpico proprio tra Juventus e Atalanta), quest’anno vuole riprovarci e stasera conoscerà ufficialmente la sfidante dei quarti nell’edizione 2024-2025.

Inter-Udinese: una delle due sfiderà la Lazio

Infatti, stasera alle ore 21:00, andrà in scena la Coppa Italia per Inter e Udinese che si sfideranno allo stadio San Siro in uno scontro diretto (dopo i 90 minuti si procederà direttamente con i rigori, in caso di pareggio). La squadra vincitrice, secondo il tabellone, avrà accesso diretto ai quarti, ma soprattutto sfiderà la Lazio di Baroni. In caso di vittoria dell’Inter, la Lazio si preparerebbe alla trasferta difficile di San Siro, ma con il successo dell’Udinese, al contrario, i quarti di finale potrebbero giocarsi a Roma (dato il miglior posizionamento in classifica dello scorso anno dei biancocelesti rispetto ai bianconeri). La sfida di stasera, quindi, determinerà la prossima sfidante della Lazio e lo stadio in cui i biancocelesti disputeranno i quarti di finale (previsti per i primi di febbraio).