Verso Lecce-Lazio, i precedenti di Baroni con i giallorossi

Lunedì sera la Lazio ha visto interrompersi la propria imbattibilità casalinga, che tra Serie A, Europa League e Coppa Italia sembrava proseguire indisturbata. Il terribile ko subito per mano dell'Inter, frena così il tanto entusiasmo maturato in questi primi mesi di campionato, con un match che sulla carta sembrava essere a tutti gli effetti uno scontro diretto. Il brutto esito dello scorso lunedì invita subito gli uomini di Baroni a ripartire, questa volta dal Via del Mare di Lecce, dove i biancocelesti avranno l'opportunità di rimettersi in marcia per continuare a ribadire la propria candidatura europea.

Marco Baroni affronta il suo passato

L'attuale tecnico biancoceleste tornerà ancora una volta in Puglia, regione in cui tra il 2021 e il 2023 ha guidato la panchina del Lecce. Nella prima delle due stagioni, riuscì a condurre i giallorossi alla promozione in Serie A, per poi ottenere la tanto agognata salvezza al termine della stagione successiva, grazie ad un calcio di rigore realizzato da Colombo. Al di là del passato pugliese in terra pugliese, per il tecnico biancoceleste questo sarà il quinto confronto da allenatore contro i giallorossi, affrontati prima alla guida della Reggina, poi a quella dell’Hellas Verona.

I precedenti del tecnico contro i giallorossi

Nei quattro confronti che hanno visto Baroni affrontare da allenatore il Lecce, il bilancio sorride al tecnico: una sola sconfitta in quattro episodi, con due pareggi e una vittoria raccolti a partire dal 2020-2021. Il primo episodio corrisponde all’unica sconfitta rimediata contro i pugliesi, con la Reggina che in Serie B uscì sconfitta in casa dai giallorossi, passati grazie al gol dell’ex Chievo Verona Stepinski: terminò invece 2-2 la sfida di ritorno, con tutte le reti arrivate nei primi 27 minuti di gioco. A distanza di tre anni, proprio dopo aver lasciato la panchina pugliese, Baroni ritrova la sua ex squadra alla guida dell’Hellas Verona. Ancora un 2-2, stavolta emerso all’andata: a segno Oudin, Ngonge, Gonzàlez e Djuric, per un pareggio che diede fiducia ai primi mesi dell’operato di Baroni. A marzo arrivò invece il primo e unico successo per Baroni contro i giallorossi, con Folorunsho a decidere in pieno marzo la trasferta del Via del Mare, dando tanto ossigeno ad un percorso che stava per avviarsi verso una clamorosa salvezza. Vedremo se già da sabato Zaccagni e compagni si ritroveranno, aiutando Baroni a portare in positivo il proprio storico contro il Lecce.