PRIMAVERA 1 | Milan-Lazio, la designazione arbitrale

Nella mattinata di domani torna in campo la Lazio Primavera. Dopo il successo per 3-0 casalingo contro il Bologna, che ha chiuso la 25° giornata del campionato Primavera 1, i biancocelesti saranno impegnati in trasferta nel turno numero 26. Domani, domenica 17 marzo, alle ore 10:45, la squadra di Stefano Sanderra affronterà a Milano il Milan, in un vero e proprio scontro di alta classifica.

Lazio e Milan in classifica sono distanti sette punti, con i biancocelesti attualmente terzi in classifica, a -2 dalla Roma seconda e -6 dall'Inter capolista. La squadra di mister Stefano Sanderra si trova a quota 44 punti, frutto di 12 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte nelle prime 25 giornate di campionato. Il Milan invece, che arriva dalla sconfitta per 1-0 in casa dell'Hellas Verona nell'ultimo turno di campionato, si trova al settimo posto in classifica con 37 punti, arrivati grazie a 10 successi, 7 gare terminate in parità e 8 k.o.

Come riporta il sito ufficiale biancoceleste, sslazio.it, la gara in programma domani alle ore 10:45 tra Milan e Lazio, sarà diretta dal signor Niccolò Turrini della sezione di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Parisi e Davide Fedele.

Quello di domani, domenica 17 marzo, sarà il primo incrocio per l'arbitro Niccolò Turrini con la Lazio Primavera. Mentre, per quanto riguarda il Milan Primavera, sarà il quarto incontro diretto: il bilancio dei tre precedenti è a sfavore della formazione rossonera, con un pareggio e due sconfitte.