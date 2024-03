SERIE A | Frosinone-Lazio, la lista dei calciatori biancocelesti convocati | FOTO

Questa sera torna in campo la Lazio. Dopo la sconfitta per 1-2 di lunedì scorso contro l'Udinese, che ha chiuso la 28° giornata del campionato di Serie A, i biancocelesti saranno di scena alle 20:45 in trasferta. Allo Stadio Benito Stirpe andrà in scena Frosinone-Lazio, valida per il 29esimo turno di campionato.

Come la Lazio, anche la squadra di Eusebio Di Francesco è reduce da una sconfitta di misura nell'ultimo turno di Serie A. I gialloblù infatti, sono usciti sconfitti per 1-0 dallo scontro diretto per la salvezza contro il Sassuolo. Se la Lazio si trova al nono posto in classifica con 40 punti, il Frosinone è in piena lotta per non retrocedere, con 24 punti raccolti nelle prime 28 giornate di campionato che lo tengono al terz'ultimo posto in classifica a -1 dall'Empoli quart'ultimo.

In vista della gara di questa sera contro il Frosinone, ecco la lista dei 22 calciatori biancocelesti convocati:

Portieri: Mandas, Renzetti, Sepe;

Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Pellegrini, Romagnoli;

Centrocampisti: André Anderson, Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Vecino;

Attaccanti: Castellanos, Felipe Anderson, Immobile, Isaksen, Pedro, Zaccagni.