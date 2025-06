Il messaggio Instagram di Nuno Tavares per l'ex Baroni

Poco fa, Nuno Tavares ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un messaggio di addio e di ringraziamento per l'ormai ex mister biancoceleste, Marco Baroni.

Il calciatore portoghese ha deciso di dedicargli parole cariche di affetto e di gratitudine che, sicuramente, rimarranno per sempre nel cuore del mister.

Ecco cosa ha detto.

Mister Baroni, grazie per come ci hai guidato, per la tua passione, lealtà, voglia di vincere, compagnia e per come ci hai difeso nei momenti più difficili. Abbiamo avuto un anno fantastico di apprendimento con te, a prescindere dalle tattiche e dai risultati, devi essere orgoglioso perché ci hai fatto crescere come gruppo, ma il calcio , si sa, a volte è ingiusto.

Grazie per la persona eccellente che sei. Ti auguro tutto il meglio per il futuro.