Roma, Hummels scherza: "L'autogol la ciliegina sulla torta"

Mats Hummels sicuramente ha iniziato nel peggiore dei modi la sua avventura alla Roma. Il difensore è arrivato a Roma stando fermo ai box fino a pochissimi giorni fa. Questa cosa ha posto tanti interrogativi a società e tifosi, sopratutto questi ultimi hanno messo nel mirino l'acquisto del giocatore, arrivato a parametro zero, tra critiche e polemiche verso la presidenza giallorossa. Le opinioni poi sono incredibilmente precipitate quando nella disfatta con la Fiorentina, sconfitta pesante per 5-1, Hummels ha collezionato un autogol oltre ad una prova decisamente scadente. La situazione sembrava aver toccato il fondo ma oggi le parole di Hummels su quanto accaduto a Firenze sembrano peggiorare ulteriormente le cose.

Le parole di Hummels sull'autogol

L'autogol contro la Fiorentina? È una sorta di ciliegina sulla torta di cose che non sono andate bene. Le cose possono solo migliorare. Non so cos'altro ci sarà da aspettarsi. Mi sono detto: qual è il modo migliore per iniziare la carriera in un club così importante? Un autogol dopo quattro minuti quando si è già sul 4-1 è davvero brutto. È di nuovo così ironico che posso solo prenderla con umorismo.

Grande euforia quando arrivò in giallorosso

Eppure l'arrivo di Mats Hummels fu a dir poco benvoluto dal popolo giallorosso. Parliamo di nemmeno 2 mesi fa quando i tifosi preso d'assalto i social gridando al grande acquisto, a uno dei difensori più forti del mondo, in lista pallone d'oro e finalista dell'ultima Champions League. Tutto questo è svanito nell'arco di poco dopo i problemi fisici del giocatore e un debutto da incubo con autogol sul tabellino. I tifosi ora iniziano a stranirsi anche per cose che avvengono fuori dal rettangolo verde, come appunto la dichiarazione che ha lasciato oggi dopo la disfatta di Firenze.