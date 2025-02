Belahyane: il profilo che la Lazio cercava da anni

I biancocelesti, con la coppia Lotito-Fabiani, hanno curato in modo particolare il calciomercato invernale. Ben tre gli acquisti: Ibrahimovic, Provstgaard e Belahyane. I primi due rappresentano giovani promesse che devono affermarsi su cui la Lazio crede in modo importante.

Il centrocampista ex Hellas Verona invece ha dimostrato già un importante valore, non a caso i capitolini su di lui hanno investito una cifra notevole: 9 milioni e mezzo a cui vanno aggiunti dei bonus. Le sue caratteristiche sono ben definite e andando indietro negli ultimi anni scopriamo che è il tipo di regista basso che la società voleva nonostante il variare di allenatori, moduli e rosa.

I profili passati che richiamano Belahyane

Visione di gioco, brevilineo, aggressivo, veloce. Queste le caratteristiche che definiscono Belahyane. La società Lazio è andata sul sicuro per quello che ha visto nel giocatore con la maglia dell'Hellas Verona anche perchè le caratteristiche citate sono ricercate da tempo nel quartier generale di Formello.

In passato il primo a richiedere doti simili a centrocampo fu Maurizio Sarri. L'allenatore toscano aveva chiesto in primis Lucas Torreira, calciatore molto simile a Belahyane, alla fine arrivò Marcos Antonio, anche lui rispondeva a quel tipo di profilo. La Lazio per lui investì 8 milioni di euro per acquistarlo dallo Shaktar Donets, purtroppo la sua avventura in biancoceleste fu molto deludente al punto di arrivare alla cessione con i biancocelesti che hanno recuperato la metà di quanto speso.

I numeri di Belahyane in Serie A

Calciatore di soli 20 anni che ha collezionato con l'Hellas Verona un importante numero di presenze nel campionato italiano. Le partite disputate da Belahyane sono 24 e prima dell'esperienza veronese troviamo l'esperienza francese nelle fila del Nizza, 5 presenze in Ligue 1. Il calciatore ha accumulato una discreta esperienza per la giovanissima età e sicuramente rappresenterà un ottimo tassello nello scacchiere di mister Baroni.