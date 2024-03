Provedel, per il portiere della Lazio solo una distorsione: ecco come sta la caviglia

Nella serata di ieri, in cui la Lazio ha perso contro l’Udinese per 1-2, il portiere biancoceleste Ivan Provedel ha subito un brutto colpo alla caviglia. Immolatosi nell’area di rigore avversaria per cercare un disperato pareggio nel finale, Provedel ha riportato un infortunio che lo ha costretto ad uscire addirittura in ambulanza dallo stadio. Il problema però, sembrerebbe essere meno grave del previsto. Per lui infatti, dovrebbe esserci solo una forte distorsione, e non una frattura come si ipotizzava inizialmente. Probabilmente rimarrà fuori per 30 o 40 giorni.