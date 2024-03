Sarri, il tecnico della Lazio sta decidendo se dimettersi: a breve il confronto con la squadra

Altro disastroso risultato della Lazio, che nella serata di ieri ha perso nuovamente, questa volta contro l’Udinese in casa per 1-2. Ciò che preoccupa di più, oltre ai punti persi, sono le prestazioni della squadra di Sarri, sempre meno convincenti. Il malcontento dei tifosi ora è alto, per questo motivo secondo quanto riportato da Alberto Abbate a Radiosei, il tecnico della Lazio starebbe pensando se dimettersi o meno. A breve ci sarà il confronto con la squadra a Formello che decreterà l’effettiva decisione.