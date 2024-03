PAIDEIA | Esami clinici e strumentali per Ivan Provedel: il comunicato della Lazio sulle sue condizioni

La Lazio, attraverso il proprio sito ufficiale, sslazio.it, ha pubblicato una nota sulle condizioni di Ivan Provedel, portiere biancoceleste che ieri, al termine della gara contro l'Udinese, ha lasciato il terreno di gioco per un infortunio alla caviglia. La squadra biancoceleste, allo Stadio Olimpico di Roma, è uscita sconfitta per la quarta partita consecutiva, tra campionato e Champions League. L'Udinese, grazie all'1-2, ha conquistato tre punti importanti in ottica corsa salvezza, mentre la squadra di Maurizio Sarri è rimasta al nono posto con 40 punti, distante rispettivamente: 11 punti dal Bologna quarto in classifica, 8 punti dalla Roma quinta, 7 punti dall'Atalanta sesta, 4 dal Napoli settimo e 3 punti dalla Fiorentina nona.

Di seguito il comunicato ufficiale biancoceleste sulle condizioni di Ivan Provedel:

"Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ivan Provedel è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital.

Gli accertamenti non hanno evidenziato fratture scheletriche a carico della caviglia sinistra a seguito dell’importante trauma distorsivo riportato nel corso della partita di ieri.

Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale quotidiano presso il Lazio Lab per quantificare i tempi di recupero".