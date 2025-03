Lazio-Viktoria Plzen, Baroni nel post: “Felice per i tifosi, orgoglioso dei ragazzi…”

È appena terminato l’incontro fra Lazio e Viktoria Plzen davanti allo scenario dei quasi 40.000 laziali. Una partita emozionante che ha sancito l’ingresso ai quarti di finale di Europa League, secondo competizione europea più importante del calcio moderno. Baroni ha schierato la miglior Lazio in campo per disputare questa partita e per chiudere definitivamente un match che gli avversari avrebbero voluto ribaltare a proprio vantaggio in ogni modo, ma senza riuscirci: la Lazio si qualifica ai quarti di Europa League grazie al goal di Romagnoli. Al termine della partita, terminata con il risultato di 1-1, è intervenuto ai microfoni di LSC e Sky il mister dei biancocelesti, Marco Baroni, per discutere del match ma non solo.

