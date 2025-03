La moviola di Lazio-Viktoria Plzen: gestione per Makkelie, manca un rosso al Plzen

La Lazio pareggia in casa contro il Viktoria Plzen e si qualifica ai quarti di finale di Europa League dove sfiderà il Bodo Glimt. La squadra di Baroni inizialmente va sotto nel punteggio, ma grazie al gol di Romagnoli, terzo consecutivo, si aggiudica il passaggio del turno. Dal punto di vista arbitrale non si verificano episodi rilevanti eccezion fatta per quel cartellino "arancione" dopo 30 secondi, correttamente assegnato il gol ai biancocelesti dopo che l'orologio della Goal Line Technology ha dato esito positivo all'arbitro.

La moviola di Lazio-Viktoria Plzen

Partita fin dalle prime battute molto dura quella che si trova a gestire il direttore di gara, Danny Makkelie (OLA), costretto ad estrarre il primo cartellino giallo dopo appena 30″ ai danni di Dweh per un brutto fallo su Zaccagni. Rimane forte il dubbio per una sanzione che poteva essere assai più severa con il piede del giocatore del Plzen che interviene ad altezza parastinchi salvo poi scivolare sullo scarpino, violenti proteste dei calciatori biancocelesti, ma non viene nemmeno aperta la review dalla Sala VAR. Per vedere il secondo cartellino giallo basta aspettare solo altri due minuti questa volta ai danni di Marusic per trattenuta. Al 39' ammonito viene poi ammonito Rafiu Durosinmi. Nel primo tempo non avvengono episodi rilevanti nelle due aree.

La seconda frazione di gioco viene interpretata dalle due squadre con un ritmo comunque elevato, ma mai scorretto. Al 69' Makkelie sventola un cartellino giallo ai danni di Vecino per aver ostruito la ripresa del gioco su un calcio di punizione battuto rapidamente dal Viktoria Plzen. Al 77' Romagnoli pareggia i conti con una bella incornata di testa con la palla che supera di poco la linea, ma quanto basta per far assegnare il gol dopo che l'orologio dell'arbitro ha decretato il gol. Al 87' Kalvach chiede un fallo di mano di Guendouzi ma non c'è assolutamente nulla.

Il voto all'arbitro

Danny Makkelie: Voto 5