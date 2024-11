Monza-Lazio | Nesta nel pre: "Necessitiamo di punti. Per me la Lazio è speciale, ma stasera battaglieremo"

La squadra dei biancorossi è in cerca della seconda vittoria stagionale, il Monza è attualmente al sedicesimo posto in classifica con otto lunghezze, frutto di cinque pareggi, cinque sconfitte e una sola vittoria in trasferta contro il Verona. A pochi minuti dal fischio d'inizio, il tecnico del Monza, Alessandro Nesta, ha parlato ai microfoni di Dazn e Sky in vista del match contro la Lazio.

Le parole di Alessandro Nesta a Dazn

Necessitiamo di punti, l'importanti è farli. Bisogna essere pratici. La Lazio è in saluta è in grande fiducia, sono vulnerabili su alcune cose, sarà dura sono una quadra che non molla mai. Fino a che non fischia l'arbitro c'è il bambino laziale, ma dopo non abbiamo parenti ne fratelli, è un club speciale per me, ma stasera battaglieremo.

Le dichiarazioni dell'ex Lazio a Sky

Non ci sono alibi. La classifica si muove, dobbiamo fare punti, non conta come. Ne necessita la classifica. Bianco sta facendo bene e Pessina ha un po' di influenza. Non conosco il futuro, ma spero di rimanere a Monza. La Lazio è il ricordo della mia vita, della mia famiglia, ci sono cresciuto con quei colori, siamo sempre stati laziali. Ma quando inizia la partita non ho parenti o fratelli