Serie A, l'Atalanta vince ancora: battuta l'Udinese in casa

Atalanta-Udinese, successo per la Dea

L'Atalanta vince in rimonta al Gewiss Stadium, superando lo svantaggio iniziale grazie ai gol di Pasalic e a un'autorete di Toure. La squadra di casa era andata sotto nel recupero del primo tempo, quando Kamara aveva segnato con un potente tiro dalla distanza.

Primato in attesa delle altre squadre

I bergamaschi, in attesa dei risultati di Lazio, Fiorentina e soprattutto dello scontro Inter-Napoli, si godono per il momento il primo posto in classifica in solitaria.