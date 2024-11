Monza-Lazio, esodo biancoceleste: ecco quanti tifosi ospiti ci saranno

Monza-Lazio alle 18:00

Ultima partita prima della pausa per le nazionali, e la Lazio si prepara con grande concentrazione alla sfida contro il Monza guidato da Alessandro Nesta, che si terrà domenica 10 novembre alle ore 18.00. Sarà una gara importante, e la squadra di Marco Baroni potrà contare, ancora una volta, sul supporto caloroso dei suoi tifosi biancocelesti, che anche in questa trasferta non faranno mancare il loro sostegno.

I tifosi della Lazio presenti in gran numero

Sono circa 3.000 i biglietti venduti per la partita, suddivisi tra il settore ospiti dello stadio e la tribuna adiacente. Un numero significativo che dimostra la forte vicinanza e il tifo instancabile dei sostenitori laziali, pronti a far sentire la loro voce e a spingere la squadra verso un nuovo risultato positivo.