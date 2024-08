2° SERIE A | LIVE UDINESE-LAZIO 2-1 (5' Lucca, 49' Thauvin; 94' Isaksen)

Triplice fischio di Doveri: la Lazio si infrange contro il muro dell’Udinese e subisce la sua prima sconfitta stagionale

95' Gol della Lazio che accorcia le distanze: Isaksen con il tap-in

90' 6 minuti di recupero concessi dal direttore di gara

90' Sfortunato Vecino, che colpisce la traversa dopo una girata aerea

82' Doppio cambio per la Lazio: fuori Marusic e Zaccagni, dentro Hysaj e Tchaouna

76' Zaccagni prova una girata in area, ma Okoye è reattivo

69' Lazio ancora pericolosa: Castellanos va vicinissimo al gol con una girata di testa. Okoye resta immobile, ma la palla esce di un soffio

68': Cartellino rosso per l'Udinese: Kamara, già ammonito, travolge Isaksen e Udinese in dieci uomini

63': Lazio vicinissima al gol: Vecino tenta la girata in area, ma il tiro finisce sui guantoni di Okoye

62': Ammonito Payero per fallo su Zaccagni

60': Doppio cambio per la Lazio: fuori Dele-Bashiru e Noslin, dentro Dia e Isaksen

57': Vicinissima al triplo vantaggio l'Udinese con Brenner, Provedel para con la gamba

49': Raddoppio Udinese: Thauvin

48': Ammonito Kamara per fallo su Lazzari

45' Riparte il secondo tempo con un cambio per la Lazio: fuori Casale dentro Patric, problemi al flessore per il difensore ex Verona

51' Duplice fischio e squadre negli spogliatoio

48' Occasionissima Lazio: Romagnoli colpisce di testa a botta sicura sugli sviluppi di un angolo, ma Ehizibue salva sulla linea di porta

46' Grande chiusura di Casale, che sventa una ripartenza pericolosa dei bianconeri

32' Ammonito Gianetti per fallo su Lazzari

30' Altro brivido per Provedel: Thauvin ci prova ma il portiere biancoceleste è reattivo

25' Ancora pericolosa l'Udinese: Ehizibue vicino al gol

19' Prime conclusioni biancocelesti: Noslin e Castellanos imprecisi, i loro tiri finiscono lontano dalla porta bianconera

5' Gol di Lucca. Padroni di casa in vantaggio

1' PARTITI

Tutto pronto al Bluenergy Stadium per la 2° di Serie A tra Udinese e Lazio.

Udinese-Lazio: le formazioni ufficiali

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Brenner; Lucca.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Zaccagni.