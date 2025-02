Rocca (pres. Regione Lazio): "Europa League o campionato? Ecco cosa punterei"

Questa mattina il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radiosei. Evitato l'euroderby con la Roma agli ottavi di finale di Europa League, la Lazio dovrà affrontare il Viktoria Plzeň in un doppio incontro. La squadra di Baroni è ben consapevole dei pronostici a loro favore, ma nulla è scontato, nel frattempo il Presidente della Regione Lazio, dichiaratamente tifoso biancoceleste, si è espresso sul percorso europeo della Lazio.

Le parole del Presidente della Regione Lazio

L’Europa League è qualcosa che ci manca, io ero a Birmingham quando abbiamo vinto la Coppa delle Coppe. Mi auguro possa ricapitare, sarebbe un sogno. Tra campionato ed Europa sceglierei la seconda in questo momento. Per la Lazio sarebbe il massimo.

Date e orari del doppio incontro tra Lazio e Viktoria Plzeň

Scampato il possibile derby europeo tra Lazio e Roma, i biancocelesti hanno sorteggiato agli ottavi di finale di Europa League il Viktoria Plzeň, club della Repubblica Ceca, in corsa per l'Europa. Gli ottavi di finale, a differenza della prima fase a girone unico, prevedono un doppio incontro tra le squadre: i ceci per l'andata ospiteranno la squadra di Baroni il prossimo giovedì, 6 marzo, al Doosan Arena alle ore 21:00, e il ritorno la settimana successiva, il 13 marzo, allo Stadio Olimpico di Roma, in programma alle ore 18:45.